IL PROGETTO

Arriva la risposta milanese al reddito di cittadinanza del M5S. Comune e Regione lanciano una nuova indennità sociale nell'ambito del Pogetto Lorenteggio: vivere, lavorare e fare impresa nel quartiere, per ora dedicata, appunto, agli abitanti del quartiere, una delle periferie bisognose di rilancio. Si parla di 400 euro al mese a persona a patto che ci sia la frequenza a un percorso formativo, così da mettersi in gioco e potersi reinserire nel mondo lavorativo. Dal primo gennaio si può fare domanda ed entro fine mese saranno selezionati i primi 50 candidati, per poi arrivare a 500 in pochi mesi. Chi può beneficiarne? Italiani e stranieri con permesso di soggiorno, disoccupati, sopra i 18 anni, che frequenteranno le attività di Afol Metropolitana, e residenti tra le vie Lorenteggio, Inganni, Giambellino, Odazio dove si contano 2700 alloggi popolari nei quali vivono 8mila persone. E dopo Lorenteggio l'esperimento andrà avanti in altre zone della periferia, dai quartieri Mazzini-Corvetto a San Siro e Gallaratese. Infoline Comune 02 02 02.

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

