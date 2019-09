Il Duomo omaggia Nottre Dame. Il 2 ottobre ospiterà la Serata per Notre Dame,concerto gratuito in omaggio alla cattedrale-simbolo di Parigi, devastata dall'incendio del 19 aprile. All'evento - ore 20, che apre la sesta edizione del Mese della musica organizzato dalla Veneranda fabbrica - saranno presenti sia l'arcivescovo Mario Delpini sia l'arciprete di Notre-Dame Patrick Chauvet. All'organo si alterneranno Yves Castagnet, organista di Notre-Dame, Emanuele Carlo Vianelli, titolare del Duomo con il secondo organista Alessandro La Ciacera, che si esibiranno con i solisti di Notre-Dame e Pouderoux e Thas Ra e la Cappella Musicale del Duomo diretta da don Claudio Burgio.

Il Mese della musica include un programma ideato pensando anche ai 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci con un itinerario musicale sui passi di Franchino Gaffurio che fu maestro di cappella del Duomo negli anni in cui il genio toscano visse a Milano.

Lunedì 30 Settembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA