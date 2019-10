Greta Posca

Pioggia a catinate, strade allagate, traffico rallentato, mezzi pubblici lumaca, asili ko e Seveso e Lambro sorvegliati speciali.

Ieri a Milano il primo deciso cambio di stagione: per 24 ore sotto la pioggia e codice giallo del Centro meteo regionale lombardo. La modalità è sempre tropicale: diluvio e stop, ma con temperature decisamente miti (vedi l'appello del sindaco Sala nell'articolo sotto). Quello che disturba è, appunto, soprattutto l'effetto acquazzone equatoriale. Conseguenze per il traffico, congestionato soprattutto nelle tangenziali e all'ingresso a Milano. Disagi per i mezzi pubblici con forti rallentamenti al mattino per le linee extraurbane e lungo tutta la giornata di ieri per i tram 2,3, 4, 19 16, filobus 92.

Le forti piogge hanno avuto come conseguenza l'allagamento, a causa di forti infiltrazioni di acqua dal tetto, di un edificio di viale Legioni Romane che ospita un asilo e scuola materna comunali. Solo una sessantina di bambini della materna (circa la metà) è entrato a scuola mentre quelli del nido, una quarantina, dato l'allagamento, non hanno potuto farlo. Sul tetto dell'edificio erano in corso da agosto lavori per rifare la copertura e per rimettere a posto i locali che avevano già subito infiltrazioni. I teloni di copertura non hanno tenuto le forti piogge. A questo punto, il Comune sta valutando le eventuali azioni da intraprendere contro l'impresa.

Dopo il codice giallo del meteo il Comune aveva attivato da ieri alle 12 a mezzanotte di oggi il Centro operativo comunale per il rischio di intensi temporali e forte vento. Monitorati i livelli di Seveso e Lambro e allertate le squadre di Protezione civile e le pattuglie dei vigili.

Oggi la tregua: le previsioni dicono sole e 21 gradi, ma fine settimana ancora con clima mite e acqua a catinelle.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA