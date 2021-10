Francesca Binfarè

Tough as You è un evento di musica e incontri a tema che si terrà al Circolo Magnolia sabato 16 e domenica 17 ottobre. Nato in collaborazione tra Mi Ami e il marchio di calzature Dr. Martens, Tough as You è dedicato a cantanti emergenti e appassionati, e propone incontri e due concerti serali con più nomi che si alterneranno sul palco. Di giorno, è un percorso di sostegno ai nuovi talenti della musica che si sviluppa con una serie di incontri in cui gli ospiti parlano della loro esperienza, di come sta il settore e delle sue prospettive future, per dare concretamente più occasioni a chi inizia; di sera, è un festival musicale.

La particolarità di questo Festival si spiega con il fatto che Dr. Martens ha un programma globale di mentori che guidano e sostengono i nuovi talenti nella realizzazione dei loro progetti; Tough as You, pensato con Mi Ami, rientra in questo programma. Tra gli ospiti Omar Pedrini, Fast Animals and Slow Kids, Mace, Alioscia Bisceglia dei Casino Royale.

La prima serata proporrà i live di 20025XS, Big Mama, Hu, Splendore, CmqMartina e Rkomi, domenica 17 sarà la volta di SvegliaGinevra, Ibisco, Memento, Ariete e Fast Animals and Slow Kids. L'ingresso agli incontri è gratuito fino a esaurimento posti con registrazione obbligatoria sul sito miamifestival.it. Sullo stesso sito è disponibile il link per acquistare i biglietti per i concerti (20 euro).



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Ottobre 2021, 05:01

