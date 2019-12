DONNARUMMA 6

Fa poco, ma quel poco lo fa bene. Sempre sicuro. Dal Sassuolo al Sassuolo, quattro anni dopo. Per Gigio sembra una vita.

CONTI 6

Preticamente un francobollo su Boga. Meglio non rischiare. E lo fa in modo (quasi) impeccabile.

MUSACCHIO 5,5

Berardi e Caputo fanno davvero poco per non dire nulla. Lui un pochino soffre, prende anche un giallo, uno di quelli che alla lunga pesano.

ROMAGNOLI 6

Ancora una volta è quello che tiene in piedi la difesa rossonera. Chiude tutto quello che c'è da chiudere, di testa e di piede. Un capiatno tutto tondo.

THEO HERNANDEZ 6,5

Fa un altro gol, sempre lui. Peccato che il Var annulli tutto. Un attaccante aggiunto, visto che lì davanti non la mettono dentro nemmeno a porta vuota.

KESSIE 5

L'addio è dietro l'angolo. Le voci (sulla Premier) ci sono, lo disturbano, lo condizionano certamente. Non è più il carro armato di una volta e si vede lontano chilometri (11' st Paquetà 6: più vivo di Frank ma non ancora abbastanza per guadagnarsi un posto da titolare probabilmente per Pioli).

BENNACER 4

Si divora una rete già fatta. La sbaglia molto goffamente, con Pegolo fuori da pali e superato. Per il resto solite geometrie elementari. Il Milan ha bisogno di altro.

BONAVENTURA 5

Ha la grande occasione per buttarla dentro ancora una volta e cambiare la classifica del Milan. Ma questa volta sbatte contro Pegolo. Lui come tutti i suoi compagni.

SUSO 4,5

I fischi di San Siro sono giustissimi e tutti meritati. Un'altra domenica di niente, di confusione, di palloni persi e mai recuperati (40' st Castillejo ng).

PIATEK 5

Pistola ancora a salve. Se Ibra non arriva c'è da sperare che l'alternativa sappia segnare, fare tanti gol perchè Kris non ne è più capace (33' st Leao 7: una traversa, poi anche un palo... Ha fatto più lui in quindici minuti che il Pistolero in tutto questo campionato).

CALHANOGLU 5

Non un grandissimo pomeriggio per il turco. Sulla stessa falsa riga dei compagni di prima linea.

PIOLI 5

Il Diavolo di oggi non onora i 120 anni di storia rossonera, ma la colpa non è sua. Il suo Milan continua a faticare in zona gol. Forse dovrebbe avere il coraggio di far fuori Piatek e puntare da subito su Leao. Aspettando, naturalmente, uno che la butti dentro di professione. Magari uno alla Ibra. Giusto?

