Non solo cene romantiche a lume di candela per la festa degli innamorati. San Valentino si festeggia anche in pista.

ANCHE I SINGLE Tra party e serate a tema, ma anche semplicemente con la musica che più piace, il 14 febbraio si passa sul dancefloor. Allo Zog tra selezioni rock e musiche d'amore, un cupido attaccherà sul petto dei partecipanti un cartellino con il nickname di Instagram per favorire nuovi incontri; al Rock'n'Roll prima si canta a squarciagola con il Karaoke dell'Amore condotto da Gabri Fumagalli e Carlo Sacchi di Disco Pianobar per poi scatenarsi con le selezioni di Lady Violet, Vanille Superstar e Steph Orkid di Trashick; all'Alcatraz si celebra un grande Single Party in tre sale a tutta commerciale, hip hop e tech house, con un meccanismo che facilita l'incontro (ad ogni ospite verrà applicato al petto un cartellino numerato rosa o azzurro e se scatterà qualcosa si potrà correre in console e dimostrare il match con un bacio per ricevere un drink gratuito). Un cocktail gratis anche a tutti i single che si presenteranno con una maglia verde alla Fiesta Semaforo del Time club.

A OGNUNO IL SUO GENERE Al Fabrique c'è il grande evento di Mamacita, format hip hop e reggaeton in collaborazione con Radio 105 condotto da Max Brigante, Andrea Pellizzari e Roc Stars con visual, performance e gli interventi al microfono di Tormento e Didy; stesso genere musicale anche al Vibe Room con la serata Genesis. Per chi ama l'elettronica la scelta è davvero ampia: al Plastic con la serata firmata Le Cannibale che vede come special guest alla console Bradley Zero, fondatore del party e della label londinese Rhythm Section e di Boiler Room, e con i djset di Fabio Monesi e Deer Waves. Al Volt con il producer di fama mondiale Laurent Garnier affiancato dal resident Dustin Phil; al Discosizer suonano Lucretio, Kakofonico b2b Battista, Albanish People e Stic.

STILE RAVE Situazioni da rave party al Tempio del Futuro Perduto con Industrial Romantico a cui accedere gratuitamente scambiandosi, senza preclusione di genere, un bacio appassionato nel momento dell'ingresso. Al Leoncavallo va in scena Virtual Noise, una notte di techno e industrial condita da installazioni, visual, live painting e strobo nella sala Foresteria (nell'altra sala si balla reggae e dub per uno speciale launch party del Dubwise Festival in programma il prossimo 29 febbraio). Grande musica house al Tunnel Club con una one-night di dj Ralf o al Club 44 (ex Dude Club) con Gang's Affairs che ospita in console Ricky Montanari, Flavio Vecchi, Luca Colombo e The Article.

REVIVAL & PET IN LOVE Revival anni 60/70/80 per la serata Bandiera Gialla a ingresso gratuito dello Spirit de Milan, prima con il live dei Mahbuhbah e poi con il djset di Alex Biasco. E c'è anche San Valentino a sei zampe per i proprietari di cani al Bobino in collaborazione con Mylandog.

