È tempo di feste in maschera. La prossima settimana il carnevale ambrosiano regala notti di divertimento e balli scatenati con diversi party nei locali.

Si comincia lunedì al Nepentha con la serata rock Dirty Mondays che per l'occasione diventa Dirty Circus. Martedì grasso si balla al The Club, con il classico appuntamento del carnevale della serata Fidelio tra animazione e le selezioni di Ale Bucci e Francesco Giglio. Ma come sempre è sabato prossimo il clou delle feste di Carnevale. Al Q Club va in scena I Promessi Sposi 2050, con due sale tematiche - Il Palazzo della Signoria e del Tempo e Il Lazzaretto e degli eroi poveri e senza paura tra scenografie e performance a cura di Grand Guignol de Milan con le selezioni electro, dark, jungle e techno a cura di Tilt, Cyberpunkers, Masshive, Audio, 03 Unit, Underground Trooper.

Performance di circo contemporaneo, danza e teatro, tra installazioni di luce e due sale con musica in stile rave a cura di Randomer, Odyssee3013 b2b Fusion Point, Industrial Romantico, Kingsizebed, Al Jones e Marthial per il Carnevale Transmediale al Tempio del Futuro Perduto, dove il dress code consigliato è in salsa fetish, leather, underwear. Il Base si trasforma in una giungla urbana fatta di colori luci e suoni in continua mutazione con MasQuerada, tra live, artisti di strada e i djset di Missinred, iDistratti e Futuro Tropicale. Il Sio Cafè diventa Wonderland - Il Paese delle Meraviglie di Alice con un allestimento ad hoc, animazione e la musica di Glowfunk e Kenny Flow. Il The Beach propone un party a tema La Casa de Papel, con la famosa maschera di Dalì in omaggio a tutti i partecipanti, mentre il Circolo Magnolia si ispira ai Simpson, la celebre famiglia gialla dell'omonima serie animata, per il carnevale a cura di Trashick.

E ancora, Tropical Fluo Carnival Party ai Magazzini Generali per il carnevale dedicato agli universitari o Under the Plastic Free Sea al Plastic con tre sale condotte dai resident Sergio Tavelli, Andrea Ratti, La Stryxia, Roger Bi, Nicola Guiducci, Alex Ormas e Alex Carrara, o al Barrio's Cafè il Punkarnival Ufo Music Festival con band dal vivo e a seguire i djset di Enrico Logallo, Lorenzo De Metrio e David Bes. Infine per chi cerca il mega evento, il Fabrique ospita la Carnival Edition di Random, format itinerante dove anche la musica viene scelta a caso, anche tra generi diversi, tra i successi di ogni tempo.

