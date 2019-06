C'è un tutorial per ogni cosa, anche la più strampalata. Non potevano non intercettare la tendenza anche quei mattacchioni della Banda Osiris, che naturalmente la volgono a favore del loro humor più che surreale. Le dolenti note, il nuovo spettacolo oggi e domani al Teatro No'hma, è infatti un tutorial in forma di spettacolo che potrebbe essere così riassunto: il mestiere del musicista, se lo conosci lo eviti. Dal momento che, dicono, «la musica è una passione che brucia e la frustrazione è il pane quotidiano», la migliore strategia per non cadere nei cliché o, peggio ancora, per non finire a ingrossare le fila dei dilettanti persi dietro improbabili sogni di gloria, è capire bene a che cosa si va incontro quando si sceglie la strada dell'arte.

Talentuoso, tormentato, presuntuoso, sfortunato, odiato e, più raramente, amato, il musicista è un animale strano. La Banda Osiris ce ne offre un ritratto a tutto tondo ad alta intensità comica. Sorprese, suggestioni, deragliamenti e divagazioni dentro uno spettacolo dove, ça va sans dire, la musica è protagonista. In puro stile Banda Osiris, ovvero scomposta e ricomposta con mirabile padronanza e altrettanta ironia. Tra una hit dei Beatles e una di Vasco Rossi. (O.Bat.)

