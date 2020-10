Assembramenti da paura

Giammarco Oberto

Forse il richiamo del Giro d'Italia che è arrivato ieri pomeriggio in piazza Duomo. Ma anche lo spauracchio di un nuovo lockdown che a breve potrebbe murarli in casa. Ieri il centro sembrava quello di sempre, mascherine a parte. I milanesi si sono riversati a migliaia nelle vie dello shopping, si sono assembrati davanti alle vetrine, sotto i portici. In corso Vittorio Emanuele, in via Torino. Un weekend che restituisce due immagini agli antipodi della stessa città: una domenica di pseudo normalità dopo il primo sabato di coprifuoco e le strade deserte fino alle 5 del mattino.

I milanesi hanno rinunciato alla movida ma non allo shopping. E gli assembramenti nelle vie del passeggio stridono con l'allarme lanciato dagli scienziati: la settimana decisiva per la città, la battaglia di Milano incombente, citata dall'infettivologo Massimo Galli. Gli ultimi dati confermano la crescita esponenziale dei contagi. In città i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1217, contro i 1010 di sabato. Sono la metà dei casi certificati da tampone nell'intera provincia (ieri 2589, il giorno prima erano stati 2306).

L'onda Covid si gonfia anche in Lombardia. Ieri i nuovi casi sono stati 5762, dopo i 4956 del giorno prima. Sono aumentati anche i tamponi, dai 32.749 di sabato ai 35.285 di ieri, ma la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati continua a crescere: ora è del 16,3%, sabato era del 15,1%). Dimezzati in un giorno - un dato che però non durerà - i decessi: ieri in Lombardia sono morti 25 pazienti Covid, nelle 24 ore precedenti 51. Ospedali sempre più sotto stress: i ricoveri sono cresciuti di 173 unità in un giorno, in terapia intensiva ci sono 18 pazienti in più, e il numero totale arriva a 231. Simbolo dell'emergenza diventa di nuovo l'ospedale in Fiera, mai davvero usato da quando è stato realizzato con fondi privati e oggetto di roventi polemiche per mesi: in terapia intensiva ci sono dieci pazienti. Gli ultimi due sono stati ricoverati ieri: una donna di 45 anni, proveniente dal Bresciano, e un uomo di 60 arrivato dal Milanese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 05:01

