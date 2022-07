Oroscopo Paolo Fox weekend del 23-24 luglio: Ariete attento all'ansia, per i Cancro forti emozioni

L'oroscopo di Paolo Fox per il fine settimana del 23-24 luglio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide con gli appassionati le sue previsioni per tutti i 12 segni zodiacali. Le stelle e i pianeti rivelano cosa accadrà sul lavoro e in amore, ma come dice sempre Fox «Non credete ma verificate».

ARIETE. Nel corso del weekend potrebbe esserci qualche fastidio nella coppia, sul lavoro cercate di tenere a bada l'ansia.

TORO. I single potranno essere piuttosto intolleranti, soprattutto verso chi tende sempre a lamentarsi. Nel lavoro arriverà una bella lucidità non nel weekend ma a metà settimana.

GEMELLI. Nella giornata di domenica si avrà una grande capacità di emozionarsi, approfittatene. Sul lavoro potrebbero nascere delle discussioni ma anche possibilità e novità.

CANCRO. Nel weekend sono previste forte emozioni per i single. Nel lavoro è invece il momento di pensare ad un nuovo ambito nel quale farsi valere.

LEONE. Questo fine settimana sarà molto interessante per l'amore ma bisogna capire in che stato è la coppia. Nuovi progetti sul lavoro, potreste avere qualche variazione di programma.

VERGINE. Il weekend darà il via ad una settimana importante per i progetti d’amore. Con il lavoro si guarda finalmente al futuro in maniera più chiara.

BILANCIA. L'amore vivrà una fase di recupero nelle giornate di sabato e domenica a patto che nella coppia ci sia complicità. Buone le giornate anche per la professione.

SCORPIONE. Nel fine settimana alcuni di voi potrebbero dover affrontare un chiarimento in ambito personale/amoroso. Sul lavoro potreste accusare un po' di stanchezza e iniziare a cercare un'altra dimensione.

SAGITTARIO. Le giornate di sabato e domenica con Sole e Luna favorevoli aiutano la coppia. Buone notizie in vista anche sul lavoro, bisogna iniziare a pensare a grandi traguardi da tagliare.

CAPRICORNO. Venere resta in opposizione per tutto il weekend e non va benissimo per la coppia. Sul lavoro servono forza e coraggio per poter ripartire da zero.

ACQUARIO. Se in una relazione c’è un terzo incomodo, le complicazioni nel fine settimana raddoppiano. Tempo di nuove idee sul lavoro.

PESCI. Chi ha questioni spinose da chiudere in coppia sarà meglio che approfitterà delle giornate di sabato e domenica, alcuni potrebbero decidere anche di lasciarsi. Nella professione i progetti nati al rallentatore adesso ripartono.

