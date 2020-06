Oroscopo del week end di Paolo Fox: recupero per lo Scorpione, crisi in amore per i Pesci

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Giugno 2020, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come ogni fine settimana Paolo Fox ha redatto lper vedere come andranno amore, lavoro e fortuna per i vari segni zodiacali. Ecco nel dettaglio le previsioni segno per segno delPotetet cominciare a fare dei programmi, alcuni dovranno definire questioni di caratttere legale. Soluzioni importanti sul lavoro.Cercate di non alimentare le polemiche, questo weekend sarà di recupero a livello emozionale. C'è molta tensione che potrebbe portare dei disagi.Alcuni potrebbero avere dei ripensamenti in amore, le energie vanno calibrate. Buoni progetti in vista dell'estate.: La luna favorevole rende le giornare intriganti, potrete dover parlare di sentimenti, fate attenzione alle polemiche. Qualcuno potrebbe ripartire da zero sul lavoro.Giornate intriganti. Siete in attesa di nuove chiamate di lavoro. Da domani inizia un periodo positivo.State vivendo un momento di disagio che non va sottovalutato, sul lavoro dovete essere prudenti. Incontri speciali anche per i cuori solitari.La luna è neutrale, ma Mercurio dissonante provoca qualche disturbo. Domani ci vorrà cautela in amore. Un accordo potrebbe cambiare sul lavoro.Non trascurate la sfera sentimentale, la situazione è in miglioramento e la luna da domani sarà dalla vostra parte. Potrete ricevere un incarico speciale sul lavoro.La buona volontà aiuta sul lavoro, servirà un forte impegno. Saranno giornate conflittuali.Fate attenzione alle proposte professionali, ci sarà qualche disagio sul lavoro. Per i sentimenti è una giornata piatta.I nati del segno nel weekend potrebbero ritrovare una passione perduta. Può arrivare in questi giorni anche una bella conferma sul lavoro.Potrebbe esserci una crisi in corso in amore. Stato generale di confusione. Non prendete di petto le questioni professionali.