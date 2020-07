L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 13 luglio: i Pesci recuperano in amore, cautela per il Sagittario

Ultimo aggiornamento: Monday 13 July 2020, 12:56

diper la settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 luglio. Inizia una nuovo ciclo settimanale e come ogni lunedì, l'astrologo - tra i più famosi della televisione - fa i suoi pronostici per ogni segno zodiacale.Settimana in cui la cautela deve essere la parola d'ordine. Attenzione ed essere disponibile con chi ha bisogno. Le relazioni ti aiuteranno a raggiungere posti di spicco sul fronte professionale, mentre sul piano sentimentale non sarà facile trovare persone interessanti.La settimana promette bene sul piano sentimentale, soprattutto per i single. Soluzioni in vista per questioni legali, mentre potrebbe non esserci abbastanza tempo da trascorrere con la persona amata.Il lavoro assorbe molte energie e ti porterà ad affrontare con buoni risultati un problema. I single potranno fare incontri stimolanti durante il fine settimana, mentre le coppie ritroveranno una bella armonia venerdì.Le tue idee sul fronte professionale sono destinate a produrre risultati positivi, ma prudenza lunedì e martedi. Complice Mercurio, questa settimana avrai fascino da vendere. Le stelle promettono successi in amore.Il lavoro ti metterà di fronte a una scelta importante o a un cambiamento. In amore dovrai fare attenzione a non discutere. Non è il momento di sperperare soldi in cose inutili.Venere opposta potrebbe provocare qualche contrasto in amore, mentre il lavoro ti prenderà molto tempo ed energia. I single non dovrebbero sottovalutare un’amicizia, perché potrebbe rivelarsi qualcosa di più.Qualche delusione sul lavoro e possibili ritardi in vista. Se ci sono chiarimenti da affrontare, evita la giornata di domenica, perché potrebbe finire in un litigio. In amore dovresti metterci più convinzione.Grazie a Giove e Saturno gratificazioni lavorative in vista. In amore la ruota comincia a girare, attenzione soltanto alle giornate di martedì e mercoledì. Prudenza con un Ariete o un Leone.Una dieta aiuterà il benessere psicofisico. Sul lavoro potresti ricevere un’offerta che ti porterà a cambiare qualcosa. In coppia c’è da essere molto prudenti venerdì, mentre i single non sono sicuri di volersi impegnare.Sul lavoro hai bisogno di dedicarti a nuovi progetti. In amore le cose vanno molto bene, ma dovrai usare ancora un po’ di cautela durante il fine settimana per evitare discussioni.Sul lavoro qualcuno potrebbe essere alla ricerca di un capro espiatorio per un lavoro andato storto. C'è voglia di cambiare. In amore dovresti tenere a freno il nervosismo. Venere è favorevole e ti sosterrà.Sole e Mercurio aiutano con i nuovi progetti lavorativi. In amore stai recuperando, gradualmente, terreno, ma nei prossimi giorni potrebbe spuntare dei problemi legati al passato o di carattere finanziario.