Oroscopo di Paolo Fox del weekend: l'Ariete risente di qualche turbamendo, nuovi amori per i Pesci

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Luglio 2020, 12:11

L'di Paolo Fox, come ogni venerdì, guida verso le giornate di sabato e domenica con le previsioni di amore, lavoro e fortuna dei vari elementi dello zodiaco. Ecco nello specifico come saranno leLuna in buona posizione per le questioni professionali. Nel weekend risentirete di qualche turbamento, ma saranno giornate nel complesso positive.Cercate di chiarire al più presto le questioni sentimentali e state attenti all'economia. Sul lavoro dovete recuperare mentre in amore ci saranno spunti interessanti.Cercate di evitare distrazioni sul lavoro, anche se la stanchezza si fa sentire. Dalla giornata di sabato ci saranno incontri importanti.Mettete al bando la tristezza. Da domani l'amore vi dimostrerà di essere fondamentale nella vostra vita.Buone proposte in arrivo sul lavoro. Sarà un periodo di recupero quello che viene sulla sfera professionale ma le cose andranno meglio anche in amore.Calo dal punto di vista sentimentale, ma piano piano le cose migliorano. Un lavoro potrebbe diventare importante.Situazione astrologica complicata. Domani la Luna sarà in opposizione, questo potrebbe comportare momenti di forte nervosismo sul lavoro.Buona situazione grazie alla luna, potreste sover risolvere un problema professionale.C’è bisogno di razionalità. Qualcosa nel weekend potrebbe non andare nel verso giusto dal punto di vista emozionale, mentre sul lavoro inizia una fase di recupero.. Sarà un fine settimana agitato in cui dovete fare scelte difficili sul lavoro.Buone idee sul lavoro potrebbero essere premiare. Alcuni di voi stanno cercando una nuova meta da raggiungere.Inizia un periodo in cui saranno favorite le nuove storie d'amore, già a parire da questo weekend la situazione sarà promettente.