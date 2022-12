L'Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 26 dicembre al 1 gennaio: i segni favoriti dalle stelle

di Redazione web

L'oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 26 dicembre al 1 gennaio. L'astrologo, volto noto della televisione, condivide le indicazioni degli astri e fornisce consigli su come affrontare la settimana. Un modo per interrogare le stelle su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni fortuna ecc. Ecco le previsioni segno per segno.



ARIETE. La settimana che sta arrivando è piena di occasioni che non vi resta di cogliere al volo. Prendetevi una pausa sul lavoro.

TORO. La settimana sarà più che positiva e rilassante sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. A portare fiducia nelle relazioni sentimentali sarà l’arrivo della Luna nel segno.

GEMELLI. Sarà una settimana piuttosto canonica, ma a partire da mercoledì le cose prenderanno una piega migliore e ci saranno ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni o le più attese speranze.

CANCRO. Non sarà una settimana facile per voi, soprattutto nella parte finale. Mercoledì, sabato e domenica dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi.

LEONE. I nati del segno del Leone affronteranno la settimana con difficoltà, le giornate negative saranno in particolare quelle di giovedì e di domenica ma non lasciatevi scoraggiare e affrontatele con grinta



VERGINE. Sarà una bella settimana, il primo giorno del 2023 sarà spettacolare per voi soprattutto dal punto di vista sentimentale.

BILANCIA. La settimana sarà splendida, potrete riposarvi in vista di festeggiare poi al meglio il nuovo anno. Ci sarà qualche perplessità nel weekend.

SCORPIONE. La settimana che sta per iniziare non sarà tutta rose e fiori. Saranno favoriti i legami affettivi come le amicizie o l’amore mentre le cose andranno un po’ peggio sul lavoro.

SAGITTARIO. Buone notizie in vista per i sentimenti e, anche se in misura minore, ci saranno belle notizie anche per quanto riguarda il lavoro. Marte entra nel vostro segno venerdì, approfittatene.

CAPRICORNO. Non saranno per voi giornate entusiasmanti, cercate di concentrarvi sul lavoro e non lasciatevi distrarre.

ACQUARIO. Sono in arrivo per voi sette giorni non proprio entusiasmanti e caratterizzati da alti e bassi. Cercate però di non perdere la pazienza.

PESCI. Sarà una settimana molto positiva soprattutto per quello che riguarda i sentimenti e i rapporti legati alla famiglia e alle amicizie. La Luna nel vostro segno porta amore.

