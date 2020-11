Oroscopo del weekend di Paolo Fox: momento delicato per l'Ariete, recuperano Vergine e Bilancia

L'oroscopo di Paolo Fox per il weekend analizza come settimana l'andamento dei pianeti e racconta segno per segno quello che succederà nel fine settimana. Amore, lavoro e fortuna: ecco le previsioni dei vari segni zodiacali per le giornate di sabato e domenica 14 e 15 novembre.

ARIETE. Luna e Venere sono contrari, questo potrebbe comportare qualche problema in amore, dove dovrete avere una certa prudenza. Saturno invita a fare attenzione anche sul lavoro, c'è qualcosa che non va.

TORO. Troppi pensieri in amore. Inizia una fase di recupero sul lavoro, non è escluso che qualcuno di voi riceverà qualche riconoscimento.

GEMELLI. Cercate di organizzare qualcosa di piacevole per il partner nel weekend. Sul lavoro occorre calma, non è il momento di prendere decisioni avventate.

CANCRO. Alcuni dovranno affrontare qualche problema in casa, con la luna opposta non sarà facile. Sul lavoro fate buon viso a cattivo gioco, fate solo scelte sicure in questo momento.

LEONE. Può nascere qualche conflitto in amore, alcuni non sono convinti della loro situazione sentimentale. Sul lavoro state vivendo un momento di grande confusione professionale, è tempo di pensare a qualcosa di importante.

VERGINE. Alcuni di voi vivranno situazioni di forte emotività, non sottovalutate gli incontri. Periodo importante per quanto riguarda il lavoro.

BILANCIA. Luna e Venere nel segno potrebbero portare qualche cambiamento positivo in amore, ma anche sul lavoro dove potrete fare faville.

SCORPIONE. La Luna si avvicina e porta qualche problema da risolvere, ad alcuni potrebbe cambiare un accordo lavorativo. Approfittate del fine settimane per rilassarvi. Entro la fine dell’anno dei contenziosi andranno chiusi.

SAGITTARIO. Inizia un fine settimana positivo. Da domani i sentimenti si risveglieranno. Attenzione sul lavoro, è tempo di novità, ma il decollo non sarà immediato.

CAPRICORNO. Cercate di stare lontani da situazioni ambigue, la luna è in ottimo aspetto. Il weekend sarà ottimo per stipulare un accordo.

ACQUARIO.Si fa sentire il nervosismo a causa della luna dissonante. Alcuni dovranno affrontare degli ostacoli a lavoro, cercate di mantenere il più possibile la serenità.

PESCI. Torna favorevole Venere e nel fine settimana l'amore sarà protagonista. Mettete a punto una strategia vincente sul lavoro. Attenzione allo stress.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Novembre 2020, 12:37

