L'Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: Vergine e Scorpione sottotono, la Bilancia recupera

L'Oroscopo settimanale di Paolo Fox torna come ogni lunedì. L'astrologo fa le previsioni per tutti i segni zodiacali nella settimana che va da oggi 9 novembre a domenica. Appuntamento attesissimo per iniziare bene la settimana, ma come dice sempre l'astrologo più famoso della tv «l'oroscopo è un gioco, non credete ma verificate». Ecco i consigli per tutti i dodici segni.

ARIETE Grandi propositi per l'immediato futuro. Questa settimana sarà abbastanza buona per i nati sotto questo segno anche se la prima parte potrà va tenuta sotto osservazione. Da mercoledì le stelle promettono bene sia in amore sia sul lavoro.

TORO Un po' di conflitti e di stress sul lavoro per la giornata di domani, ma i giorni in arrivo porteranno positività soprattutto grazie all’influsso favorevole della Luna. Le coppie potranno anche sperare in un incontro o una riappacificazione.

GEMELLI La luna è contraria e bisogna evitare le polemiche. Chi da qualche tempo si è separato da una persona non ha alcuna voglia di rimettersi in gioco. Il cielo, tuttavia, promette un recupero sentimentale e il consiglio è di lasciarsi coinvolgere dalle emozioni.

CANCRO Gli appartenenti al segno devono evitare i conflitti in amore e l'ansia sul lavoro. Le coppie fortunate fanno buoni progetti anche se martedì porterà qualche conflitto. Il cielo è ottimo per gli affari: è un momento di forza per le scelte che si potranno fare in vista del futuro.

LEONE La luna comincia a essere favorevole per i leoncini. Per i nati sotto questo segno sarà una buona settimana in amore e nel lavoro. Il consiglio è di evitare avventure finanziarie rischiose e di percorrere la strada della diplomazia nell'ambito professionale.

VERGINE Il periodo non è semplicissimo per i sentimenti. La settimana in arrivo si dividerà in due parti, una positiva e una negativa. Quest’ultima andrà a coincidere con il weekend: sabato e domenica è quindi meglio non esagerare, ci vuole tranquillità.

BILANCIA Giornate vantaggiose per le relazioni anche se i nuovi incontri vanno tutelati. Chi attende una conferma sul lavoro non dovrà aspettare a lungo: queste stelle sono molto fortunate. Tornano alla ribaltà le opportunità sfuggite nei mesi passati.

SCORPIONE La settimana non sarà delle migliori ma nemmeno tragica. Il consiglio è di fare particolare attenzione alle giornate di martedì e di mercoledì che saranno per lo più sottotono. Domani situazione difficile anche dal punto di vista sentimentale.

SAGITTARIO La settimana è equilibrata e inizia all'insegna della serenità. Venere contraria invita a non fare polemiche per tutto, soprattutto nel fine settimana quando ci saranno giornate un po’ tese. Sul lavoro qualcuno riceverà qualcosa di buono dopo un periodo di lungo fermo.

CAPRICORNO Settimana buona sia sul lavoro che per quanto riguarda l’amore, anche se con qualche tensione di troppo. Nelle giornate di venerdì e di sabato ci si potrebbe sentire giù di morale. Domani sarà meglio non alimentare vecchie polemiche.

ACQUARIO Dopo qualche luna storta si inizia a guardare al futuro con serenità. É tempo di fare progetti con la persona amata. Non è escluso che si possa proporre qualcosa di nuovo come un trasferimento o un cambiamento nel corso dei prossimi mesi.

PESCI Venere è opposta e pertanto a diversi nati sotto questo segno non andrà di cercare l’amore. Meglio invece sul fronte lavorativo: Mercurio favorirà i contratti e gli accordi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Novembre 2020, 13:59

