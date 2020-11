Oroscopo del weekend di Paolo Fox: periodo fortunato per i Gemelli, attenzione in amore per Toro e Vergine

L'oroscopo di Paolo Fox del weekend, come ogni settimana racconta cosa succederà ai vari elementi dello zodiaco nelle giornate di sabato e domenica. Osservando i pianeti l'astrologo ha parlato di amore, lavoro e fortuna. Ecco nel dettaglio le previsioni segno per segno.

Leggi anche > Oroscopo di Paolo Fox della settimana: Vergine e Ariete recuperano in amore, tensione per il Cancro

ARIETE. Ci sono situazioni difficili da gestire, meglio evitare stress eccessivi, anche se sul lavoro qualcosa andrebbe rivisto. L'amore migliora nella giornata di sabato.

TORO. Fate attenzione in amore, qualcuno potrebbe entrare in polemica con il partner. Momento positivo sul lavoro, ma nel fine settimana ci sarà qualche difficoltà.

GEMELLI. Il fine settimana sarà intrigante per l'amore, sul lavoro resta qualche problema, alcuni di voi hanno questioni di soldi rimaste in sospeso.

CANCRO. Alcuni stanno attraversando un periodo deludente sul lavoro, da domani Saturno non sarà più contrario, quindi cercate di non essere pessimisti. Attenzione alle cause legali.

LEONE. Attenzione alle discussioni con il partner, saranno però passeggere, nel fine settimana potrebbero esserci belle novità in amore. Situazione di crescita sul lavoro ma non mancherà qualche diverbio.

VERGINE. Non create troppe polemiche e fate attenzione alle discussioni. Sul lavoro potrebbe arrivare un cambiamento che metterà in imbarazzo. Domani le passioni si rimetteranno in gioco. La situazione generale è in recupero.

BILANCIA. Alcuni stanno affrontando un periodo particolare in amore, ma nel fine settimana la passione rinascerà. Tanti dubbi e poche risposte sul lavoro, ma i problemi sono in fase di risoluzione.

SCORPIONE. Buon periodo in amore e per le relazioni, la giornata di sabato sarà molto positiva. Bisogna trovare soluzioni più facili sul lavoro, in questo periodo vanno valutate con molta attenzione.

SAGITTARIO. Periodo di tensione in amore, il cielo nel weekend saprà far emozionare. Può arrivare una bella notizia anche per chi lavora part-time.

CAPRICORNO. Alcuni di voi vivono una forte attrazione verso qualcuno, da sabato si apre un periodo di riflessione in amore. Sul lavoro potrebbero partire progetti importanti.

ACQUARIO. Momento buono per le relazioni, in serata potrebbe tornare un po' di stanchezza, cercate di evitare qualunque forma di stress.

PESCI. Non sottovalutate gli incontri in questo periodo, le richieste sul lavoro vanno fatte con calma, ma stanno per arrivare giornate positive. Possibilità di rivitalizzare l’amore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA