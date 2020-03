Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 2 marzo, la classifica: il Toro è il segno più fortunato

Paolo Fox

Lunedì 2 Marzo 2020

Il noto astrologo si è rivolto ai telespettatori de "I Fatti Vostri" per parlare dei segni più e meno fortunati in questi primi giorni di marzo. Al consueto appuntamento del lunedì è emerso che ilavrà la meglio, insieme a. Fanalino di coda ilAl dodicesimo posto le persone del segno del Sagittario. Siete affaticati e in questi giorni avete qualche preoccupazione in più. L'ultima settimana di marzo potrebbero cambiare le regole del gioco e spingervi a sfruttare le occasioni che vi si presenterano.Si parte con qualche dubbio dal punto di vista professionale e delle relazioni. È un periodo che passerà presto perché gli ultimi sette giorni di marzo potrete seguire strategie che vi permetteranno di rinnovare tutto. I Gemelli più vanno avanti negli anni e più ringiovaniscono.Al decimo posto il segno dell'Ariete. Venti giorni passano in fretta, se adesso pretendete tutto e subito è difficile che abbiate risposte. Bisogna avere pazienza e, se siete single, attenzione perché il cielo è bellissimo. Date spazio all'amore.Al nono posto la Bilancia. Certe cose che avevate programmato sono saltate perché ci sono opposizioni planetarie. In questi giorni non avrete la grinta necessaria per fare delle scelte importanti. Nella seconda parte dell'anno avrete un Saturno importante. Programmate adesso.Il Sole è favorevole, ma borbottate e vi sentite un po' contrastati. Vi fate un po' pregare perché in certi giorni avete la luna storta. Fortunatamente non c'è più la tensione di febbraio perché marzo permetterà di recuperare il tempo perduto. Questo vale anche per i sentimenti. Avete un bellissimo oroscopo per l'estate.Al settimo posto il Leone. Cielo strano per quanto riguarda il lavoro. Saturno in opposizione potrebbe spingervi a voler fare qualcosa di nuovo. Ci sono delle porte che vanno spalancate, avete bisogno di libertà. Prudenza in amore.Al sesto posto l'Acquario. Sentite vent'anni in più dal punto di vista delle responsabilità. Non è però un oroscopo brutto perché permette ai nati Acquario di risvegliarsi e di trasformarsi. Non scambiate l'insofferenza per delle crisi vere e proprie. È così che potete capire cosa volete.Valutate con attenzione tutte le cose che volete fare e investite. Tutto quello che state facendo adesso in vista dei prossimi mesi è molto importante. Volete sempre avere di più, ma adesso si ricostruisce partendo da zero e da nuove fondamenta.Quasi da podio i Pesci. Non ci sono avversità planetarie, ma ve le create per conto vostro. Ogni tanto siete attratti dalle persone strane e ambigue. Se ci sono dubbi in amore bisogna risolverli subito e non aspettare il mese di aprile.Voglia di riemergere e di stare meglio in queste giornate. Questo vi porta sul podio, al terzo posto. Siete molto altalenanti con le emozioni, ma questa è una settimana di risalita. Provate a sconfiggere la malinconia che subentrerà soprattutto in amore.Stelle molto importanti a metà marzo. Per questa settimana va comunque molto bene considerato il secondo posto in classifica. Chi non ha registrato ancora alcuna novità si è chiuso troppo in se stesso per diffidenza.Al primo posto il Toro. Siete in forma, ma attenzione all'impulsività. Non lasciatevi andare a momenti di agitazione. Bello questo cielo soprattutto nei sentimenti. Venere, infatti, parlerà d'amore.