Sfila la moda Italiana con Pamela Quinzi al Fao Schwarz di New York, il negozio di giocattoli più famoso del mondo

FAO Schwarz, il negozio di giocattoli più famoso del mondo nel cuore di Manhattan, New York City, si è trasformato in una incredibile passerella di moda per una notte, per l’evento di beneficenza ‘Once Upon a Runway’ organizzato dal gruppo Kiss the Monkeys e Kiss the Mermaids di Alex Harris and Raquel Sanchez con l’obiettivo di raccogliere fondi per aiutare il centro di ricerca malattie pediatriche e tumori infantili dell’ospedale Americano St.Jude. FAO Schwarz ha chiuso le sue porte al pubblico tre ore prima e dedicato una serata magica di moda ed intrattenimento per questa onorevole causa.



Il negozio, nel suo nuovo look ‘Return to Wonder’ al Rockfeller Center, inaugurato nel 2018 dopo essere stato protagonista di film famosissimi come ‘Mamma ho perso l’aereo’, tra giocattoli e sorprese fa sognare con una passerella di moda che ha dato vita ad uno spettacolo unico. Protagonista della sfilata, rappresentando l’Italia ed il ‘Made in Italy’, la celebre stilista Italiana Pamela Quinzi, trasferitasi nella Grande Mela nel 2009, chiamata da tutti: La Cenerentola di New York, che ha portato in passerella la sua famosa collezione di abiti e scarpe Kilame, fotografate straordinariamente da John Helmke. Le sue creazioni hanno sfilato per la New York Fashion Week e su i Red Carpets più famosi del mondo come: gli Oscar, Grammy, Emmy e molti altri. Nel 2019 Pamela ha pubblicato il suo primo libro: The Cinderella of New York, raccontando la sua storia di come ‘Un paio di scarpe in America le abbia cambiato la vita’. Lunedì 20 Gennaio 2020, 13:54

