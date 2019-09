Ralph Lauren lancia una nuova collezione ispirata a Rachel di Friends

Giovedì 19 Settembre 2019, 16:42

Lasarà interamente, nota attrice americana che nella serie Friends interpretava una delle risorse dell'azienda di moda. L'intento della casa è fare un salto negli anni '90, omaggiando la serie che in quegli anni ha primeggiato e che proprio in questi giorni compie il suo 25esimo compleanno.Blazer e pantaloni dal taglio nineties, cappotti classici, camicie e completi gessati, scarpe in pelle: sono questi i trend della nuova collezione, tutti ispirati al personaggio di Rachel che nella serie tv divenne segretaria per Bloomingdale’s e alla fine viene assunta proprio da Ralph Lauren. La collezione wear-to-work, realizzata in collaborazione con Warner Bros Consumer Products e le modelle che l'hanno presentata lo hanno fatto negli stessi ambienti della serie: dalla celebre casa al bar in cui si incontravano ogni giorno.La collezione Ralph Lauren x Friends è disponibile online e nei prossimi giorni verrà presentata durante un evento a tema “Central Perk” nel cuore di New York.