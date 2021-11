North Sails, aperti di due Pop Up Stores all'interno delle stazioni ferroviarie di Roma e Milano

North Sails comunica l’apertura di due Pop Up Stores all'interno delle principali stazioni ferroviarie italiane: Milano Centrale (Piazza Duca D'Aosta, 1) e Roma Termini (Piazza della Croce Rossa, 1). Lo store di Milano è caratterizzato da uno stile più classico mentre quello di Roma più contemporaneo, entrambi contraddistinti da arredi essenziali in acciaio e da immagini dell’oceano, l'elemento naturale da cui il marchio trae origine.

Questi Pop Up sono caratterizzati da messaggi che testimoniano l'impegno del brand nella conservazione dell'oceano e dall’invito ai consumatori a “take a piece of Ocean”, condividendo così i valori e la passione per l’ambiente marino di North Sails. Questi stores presentano una selezione dei capi più rappresentativi della collezione uomo e rimarranno aperti fino alla fine del mese di febbraio 2022.

Attualmente il brand può contare su una rete wholesale con più di 1100 punti vendita, l'85% in Europa, oltre a 22 flagship store di proprietà e 25 in franchising. La strategia retail di North Sails include anche la presenza di corners in prestigiosi multistore come El Cortes Ingles in Spagna, La Rinascente in Italia, Galérie Lafayette in Francia e Breuninger in Germania.

