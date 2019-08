LVMH annuncia il nuovo premio dedicato Karl Lagerfeld

Venerdì 30 Agosto 2019, 15:39

ha annunciato il lancio di un, l'ex direttore creativo di Chanel e Fendi deceduto lo scorso febbraio a Parigi all'età di 85 anni. Il WWD riferisce che LVMH, un conglomerato di beni di lusso composto da marchi tra cui Dior e Louis Vuitton, presenterà il premio LVMH per i giovani stilisti, che sarà appunto intitolato a Lagerfeld.Karl Lagerfeld, si è sempre prodigato molto per questo premio, così Delphine Arnault, vice presidente esecutivo di Louis Vuitton, ha fatto sapere che la scelta di intitolargli il premio è nata di conseguenza. Il destinatario del premio, che deve avere meno di 40 anni e aver prodotto almeno due collezioni prêt-à-porter maschili o femminili, riceverà € 150.000 e un programma di tutoraggio di un anno fornito da un team LVMH.La giuria dei premi comprende una serie di famosi ex allievi LVMH tra cui Maria Grazia Chiuri di Dior, Marc Jacobs, Nicolas Ghesquière di Louis Vuitton, Jonathan Anderson di Loewe e Clare Waight Keller di Givenchy, nonché i dirigenti dell'azienda Delphine Arnault, Jean-Paul Claverie e Sidney Toledano.