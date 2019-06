Un memorial dedicato a Karl Lagerfeld, il 20 giugno la commemorazione al Grand Palais di Parigi

Lunedì 17 Giugno 2019, 16:41

Unlo stilista scomparso lo scorso febbraio. Si terrà aldove verranno ospitati una serie di danze interpretative, musica e spettacoli teatrali basati sul lavoro di Lagerfeld. La data stabilita sarà il 20 giugno, in occasione della settimana della moda maschile di Parigi.Lo stilista ha sempre detto di non amare i funerali, così i suoi più stretti e fedeli collaboratori hanno pensato a un modo che potesse celebrare la sua figura nella maniera che più si sarebbe adattata allo stilista. Saranno presenti tutte le grandi griffe del mondo della moda, sarà un evento che celebrerà la moda e tutte le arti, proprio come Lagerfeld avrebbe voluto. La sua scomparsa è stato un duro colpo per molte persone, un lutto che ha attraversato tutto il settore, tanto che i vari marchi, in diverse occasioni dopo il decesso, hanno celebrato dei minuti di raccoglimento in silenzio in sua memoria.