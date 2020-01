Adrenaline GTS, l'icona di Brooks arriva alla sua ventesima edizione

, compagna di strada di milioni di runner in tutto il mondo, compie 20 anni. Per l’occasioneinvita i runner a progettare la calzatura del futuro e lancia l’iniziativa “”. Adrenaline: la scarpa di riferimento da 20 anni Vent’anni fa nacquero le prime Adrenaline Go-to-shoe. Da allora molte cose sono cambiate e tante le innovazioni che sono state apportate ma l’obiettivo è rimasto sempre lo stesso: offrire il giusto bilanciamento tra supporto e ammortizzazione durante la corsa.Le nuove Adrenaline GTS 20 sono la combinazione perfetta tra l’innovativo sistema di supporto GuideRails. l’ammortizzazione reattiva delche dona elasticità sulla pianta del piede e il DNA LOFT per un appoggio morbidissimo. La tomaia realizzata in mesh con 3D Fit Print offre l’inconfondibile, avvolgente calzata Brooks che rende Adrenaline la scarpa prediletta dai corridori di tutto il mondo. Il sistema di supporto olistico GuideRails La tecnologia Guiderails è in grado di fornire un supporto intelligente durante la corsa garantendo stabilità e sicurezza alla parte del corpo più soggetta agli infortuni, le ginocchia.La parete interna stabilizza l’eversione del calcagno e una parete esterna ne limita il movimento eccessivo mantenendo la transizione tacco-punta fluida. Guiderails entra in azione solo quando è necessario e offre ai runner un supporto versatile, adatto a tutti: coloro che hanno bisogno di sostegno possono far affidamento su GuideRails costantemente, mentre i runner con la calzata neutra beneficiano della tecnologia solo quando la falcata esce dall’assetto del movimento naturale. Concorso “The 20 Year Drop” Brooks invita tutti i runner a unirsi ai festeggiamenti e lancia l’iniziativa “The 20 Year Drop”.oppure descrivere cosa potrebbe farlo correre ancor più felice nel prossimo futuro. Tra le storie più divertenti, originali e coerenti con il tema sarà solo uno il fortunato che riceverà un paio di Adrenaline all’anno per i prossimi 20 anni e parteciperà a un'esperienza incredibile a Seattle nell’Head Quarter Brooks per “costruire la scarpa del futuro” insieme al team prodotto di Brooks Running Maggiori informazioni e regolamento concorso su: https://www.brooksrunning.com/it_it/20-year-drop/