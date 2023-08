Ashley Graham, modella curvy, è la donna più sexy del mondo: «Da bambina mi vergognavo del mio corpo»

di Redazione web

La modella Ashley Graham è la donna più sexy del mondo. A stabilirlo è stata la nota rivista statunitense Maxim per la quale ha posato in lingerie color carne conquistando i fan. La 35enne del Nebraska, però, prima di raggiungere tale consapevolezza e aggiudicarsi il titolo senza troppe rivali, ha vissuto dei periodi non piacevoli della propria vita, legati all'immagine di sé e del suo corpo nel mondo della moda.

Ashley Graham, modello di bellezza

Rispetto agli anni passati, la moda ha subito delle evoluzioni e involuzioni enormi. Una modella curvy, infatti, sarebbe stata impensabile sulle passerelle di importanti brand. Fortunatamente, una maggior inclusività ha reso possibile, anche a questo genere di corpo, la possibilità di esprimersi totalmente e con naturalezza, promuovendo uno stile di vita sano e senza eccessi.

Ashely Graham, in tal senso, è divenuta la top model di questo filone di pensiero che ha abbracciato le curve come sinonimo di felicità, abbondanza e prosperità. Per la modella 35enne, però, non è sempre stato rose e fiori e a Vogue Germania ha confessato di aver subito diversi disagi proprio a causa del suo peso.

Il messaggio "Curvy"

«Ero molto consapevole che le mie cosce si sfregavano insieme, che il grasso della pancia si gonfiava sui jeans, che le mie braccia erano più grandi di quelle delle mie amiche - ha raccontato la modella -.

Il messaggio di inclusività e positività che ha lanciato è stato accolto da stilisti di fama internazionale come Dolce e Gabbana, Tommy Hilfiger e Michael Kors. Per la copertina della rivista Maxim ha superato modelle e attrici del calibro di Margot Robbie, Cara Delevingne e Doja Cat.

«Possiamo considerare le forme e le dimensioni, il genere, l'etnia e l'età di tutti come parte di ciò che sono. I nostri corpi cambiano continuamente e sono in continua evoluzione», ha continuato la modella che dopo la gravidanza e il parto ha mostrato con fierezza le smagliature della sua pancia.

