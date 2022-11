«La gente pensa che abbia 20 anni, ma ne ho 72»: la star di TikTok svela il suo segreto

«Ho 72 anni ma ne dimosto 20». Keiko Guest è una ballerina appassionata di ginnastica artistica che ama condividere su Instagram e Tik Tok video delle sue esibizioni di danza, ma spesso viene criticata dagli hater perché considerata «troppo vecchia».

La storia di Keiko Guest

Originaria di Atlanta, Stati Uniti, Keiko Guest a 72 anni combatte ogni giorno contro commenti piuttosto crudeli da parte degli utenti che criticano il suo modo di vestire e di atteggiarsi sui social.

La ballerina passa le sue giornate facendo trazioni e verticali, per mantenersi in forma alterna tra ginnastica artistica, danza e allenamento pesi. Il suo aspetto giovanile l'ha resa una vera star dei social anche se spesso viene criticata: «Non ero a conoscenza di quanto odio ci fosse verso gli anziani fin quando non ho aperto Tik Tok, ho ricevuto sin da subito critiche, spesso anche crudeli».

Keiko non ha mai avuto dei bambini e attualmente è una donna single, impegnata solo a costruirsi un fisico ancora più tonico e asciutto: «Mi concentro su me stessa e lo faccio principalmente per la mia salute. Rimanere in forma è sempre stata la mia priorità e continuerà ad esserlo».

L'influencer crede che il suo aspetto continua a mantenersi così giovanile anche grazie all'alimentazione: Keiko Guest opta infatti per le materie prime di base vegetale e non assume mai alcool. L'influencer ha ammesso di non badare troppo ai commenti negativi, perchè spesso crede siano generati dall'invidia e dalla gelosia. Inoltre, i suoi contenuti piacciono alla magigor parte degli utenti: incoraggiano i fan a prendersi cura di se stessi e a non temere affatto l'invecchiamento.

