Le maniglie dell'amore della modella curvy: «Pensavo di essere nata deforme, ora mi amo così come sono». Nelly London risponde così agli insulti

Nelly London, influencer e modella curvy, conosciuta sui social per le sue maniglie dell'amore, condivide spesso contenuti sul tema del body positivity, mostrando il seno, i fianchi e le curve del corpo di cui ne va estremamente fiera. Non mancano però gli insulti da parte degli hater: «Sei troppo grassa», scrivono sotto ai post.

Messaggi di body positivity

In un'intervista rilasciata al The Sun, Nelly London ha parlato del suo rapporto con i social e di quanto sia difficile convivere con gli insulti che le arrivano quotidianamente su Instagram, motivo per il quale ora non legge più nulla. «Ho smesso di guardare i miei messaggi qualche anno fa. Blocco i miei direct di Instagram, faccio solo finta che non esistano. È davvero difficile perché potresti ricevere 100 bei messaggi ma quello orribile e offensivo contribuirà a rovinarti la giornata».

«Credevo sinceramente di avere una deformità alla nascita e che fosse un problema con il mio corpo che avrei dovuto correggere chirurgicamente perché non avevo mai visto nessuno con un corpo come il mio», ha raccontato la modella curvy al tabloid inglese.

Nelly Landon ha subito diversi interventi chirurgici per la riduzione al seno, ma il suo pensiero costante erano le maniglie dell'amore che piano piano ha imparato ad accettare e a non vederle più come uno "sbaglio": «Per tutta la vita, la mia più grande insicurezza sono stati i fianchi, ora mi accetto e mi vado bene così».

