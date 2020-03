Ashley Graham cambia il pannolino al figlio in terra al supermercato: «Stava esplodendo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 14:57

si mostra senza censure nella suaLa modella non ha mai voluto nascondere gliche le ha conferito curve generose e non vuole nascondere nemmeno glie gli aspetti meno "poetici" dell'essere madri.Ashley si trovava in un supermercato insieme al piccolo Isaac, ma non c'era un bagno disponibile per cambiare il pannolino al neonato, così, piuttosto che lasciarlo sporco, ha deciso di cambiarlo a terra. La Graham non ha timore di mostrarsi mentre allatta in un bar, o mentre cambia il figlio, appunto. «È tutto vero! Il pannolino esplode mentre faccio commissioni senza alcun bagno in vista! Grazie a Dio mi sono ricordato di mettere il fasciatoio nella borsa del pannolino!», scrive nel suo post mettendo la foto di lei e del piccolo in pieno cambio.Una scena che probabilmente devono aver vissuto molte mamma a cui la modella vuole dire di non farsi problemi e che essere madri può significare anche questo, senza vergogne e senza censure.