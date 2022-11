Pancia gonfia, l'Influencer mostra il cambiamento durante la giornata: «È normale»

di Redazione web

«È normale che i vestiti sembrino un po' più stretti dopo aver mangiato», così Molly Ava invita i suoi follower a non abbattersi se durante la giornata il loro corpo cambia, soprattutto dopo aver mangiato o bevuto. Molly Ava Fit ha più di 100 mila follower ed è nota su Instagram per aver condiviso il suo percorso di fitness.

Il post su Instagram

In un recente post, l'influencer ha messo due foto a confronto: entrambe scattate lo stesso giorno, una la mattina e l'altra dopo aver consumato due pasti e aver bevuto quasi 2 litri di acqua, dove è evidente il cambiamento del corpo e la pancia gonfia.

Molly ha voluto mostrare ai fan come anche i corpi di coloro che dedicano tanto tempo all'attività fisica subiscono cambiamenti evidenti durante il giorno: «Questo non è gonfiore, non è anormale, non è qualcosa di cui vergognarsi o sentirsi frustrati perché questo ti rende semplicemente umano. Questo accade naturalmente tra i pasti, la mia pancia non sembra in nessun momento della giornata la stessa di quando mi alzo, e va bene così».

Centinaia di persone hanno lasciato commenti positivi sotto al post, molti dei quali hanno ringraziato Molly per essersi aperta su un argomento così importante: «Avevo bisogno di vedere questo tipo contenuto, continua così», ha scritto qualcuno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 14:02

