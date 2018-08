​VinciCasa: a Parma un “5” da 500mila euro per comprare casa

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si fa festa con il: nell’estrazione di ieri, 1° agosto 2018, è stato realizzato un “5” grazie al quale un fortunato giocatore verrà premiato conda investire nell’acquisto della sua casa dei sogni.Riceverà subito 200mila euro in contanti, mentre il resto dell’importo è vincolato all’acquisto di un immobile.La schedina vincente, riferisce Agipronews, è stata giocata nel punto vendita Giocatutto, in via Emilio Lepido 122/B. La combinazione vincente è stata 3 10 16 25 32, il montepremi di concorso ammonta a 73.152,30 euro. Sono stati centrati anche 16 punti "4" da 187,46 euro, 506 punti "3" da 20,96 euro e 5.555 punti "2" da 2,63 euro.