Superenalotto, centrati anche cinque "5" da 63mila euro: sono felici o rosicano per aver sfiorato il paradiso?

Oltre allo storico 6 da 209 milioni centrato a Lodi, in Lombardia, che mancava da più di un anno, nell'estrazione milionaria di questa sera sono stati realizzati anche cinque “5” da 63.109,30 euro. Tre di questi con un sistema: uno a Sellia Marina - in provincia di Catanzaro - e l'ultimo a Monterotondo, alle porte di Roma.



Superenalotto, il 6 da 209 milioni centrato con una schedina da 2 euro



Direte voi: 63 mila euro è una cifra importante che può sistemare molte cose importanti della vita, a partire magari dal mutuo della casa le cui rate incombono ogni mese su tanti italiani. Ma i vincitori di questa medaglia d'argento stasera festeggiano o sono rammaricati e rosicano per essere arrivati ad un passo da quella d'oro, da una cifra - ripetiamo 209 milioni di euro - che cambia la vita presente e quella delle generazioni future del fortunato vincitore di Lodi, che con 2 euro ha conquistato il paradiso, o quasi? Per non parlare di chi ha fatto 4: stasera in 661 intascato 482 euro. Martedì 13 Agosto 2019, 21:35

