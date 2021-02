Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di mercoledì 3 febbraio: numeri vincenti e quote. Nessun 6

Sivincetutto Superenalotto, l'estrazione di mercoledì 3 febbraio: i numeri vincenti e le quote su Leggo.it a questa pagina. La combinazione vincente di oggi è 27, 49, 59, 65, 66 e 85. Il concorso Sisal che assegna l'intero jackpot settimanale in una sola estrazione, premia chi indovina dai 2 ai 6 numeri della sestina vincente: c'è un 6 che porta a casa oltre 62mila euro. Domani sarà invece il turno del Lotto e del classico Superenalotto, che metterà in palio invece un jackpot di circa 101,8 milioni di euro.

SIVINCETUTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5: 4 totalizzano Euro: 1.720,97

Punti 4: 125 totalizzano Euro: 132,81

Punti 3: 1.591 totalizzano Euro: 46,44

Punti 2: 9.631 totalizzano Euro: 10,91

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Febbraio 2021, 20:41

