Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, giovedì 9 agosto 2018: i numeri vincenti

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Suledidi oggi,: i numeri vincenti e le quote in serata, a partire dalle ore 20. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è di 24 milioni e 200 mila euro. L'estrazione successiva è fissaata per sabato 11 agosto.BARICAGLIARIFIRENZEGENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALESUPERENALOTTO, I NUMERI