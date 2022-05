Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 28 maggio 2022: i numeri vincenti

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di sabato 28 maggio 2022. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla strabiliante cifra di 211 milioni e 700 mila euro, il più alto di sempre nella storia del gioco.

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI SABATO 28 MAGGIO 2022

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di sabato 28 maggio 2022. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021 e 2022.

Estrazioni del Lotto di oggi sabato 28 maggio 2022

Estrazioni del Superenalotto di stasera sabato 28 maggio 2022

Quote della sestina vincente del Superenalotto

LOTTO, LE RUOTE

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO SABATO 28 MAGGIO 2022

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta quasi un anno fa lo scorso 22 maggio 2021, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera sabato 28 maggio 2022 ammonta a 211,7 milioni. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI



Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Maggio 2022, 15:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA