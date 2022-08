10eLotto, in Sicilia premi per 110 mila euro. Tutte le regioni vincenti

Il concorso del 10eLotto abbinato alle estrazioni di ieri, giovedì 25 agosto, premia la Sicilia con due vincite dal totale di 110 mila euro. Ma a sorridere anche la Campania, il Lazio, la Lombardia, il Piemonte e la Puglia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 18,9 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,3 miliardi.

10eLotto, vincita da un milione di euro: ecco dove è stata centrata

La vincita al 10 e Lotto più alta, spiega agipronews, è stata centrata in Sicilia nel concorso di giovedì 25 agosto e più precisamente a Lentini, in provincia di Siracusa, dove un fortunato giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro da 60 mila euro. A Cesaro, in provincia di Messina, è stato invece indovinato un 9 Oro che, con una puntata di appena 3 euro, ha portato un premio da 50 mila euro.

Da segnalare anche un doppio colpo in Campania con due premi da 10 mila euro: il primo conquistato a Praiano, in provincia di Salerno, con un 6; il secondo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove è stato indovinato un 8.



La terza vincita più alta di questo concorso si registra invece a Cervasca, in provincia di Cuneo: 37.500 euro arrivati grazie a un 7 Doppio Oro. Festa anche a Chiavenna, in provincia di Sondrio, dove un 6 Doppio Oro ha premiato un fortunato giocatore che si porta a casa 30 mila euro.

Stessa cifra poi per due 8 Oro, uno centrato a Roma, l’altra a Monopoli, in provincia di Bari.

