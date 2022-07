10eLotto: centrato un 10 Oro da 2,5 milioni di euro. Ecco dove. Si tratta di due vincite altissime avvenute nello stesso paese. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 23,6 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 1,9 miliardi.

Il 10eLotto fa tappa a Soveria Simeri, in provincia di Catanzaro, regalando la vincita più alta del 2022: nella cittadina calabrese, infatti, un fortunato giocatore è riuscito a centrare un premio pari a 2,5 milioni di euro con un 10 Oro. Sempre nello stesso paese, poi, un altro giocatore è riuscito a centrare un 9 Oro del valore di 50 mila euro.



Protagonista, poi, anche la Puglia con ben 3 vincite per un totale di 112 mila euro: la più alta, rileva agipronews, ha premiato un giocatore di Gravina in Puglia, in provincia di Bari, con un 9 da 100 mila euro mentre le altre, arrivate rispettivamente a Lucera, in provincia di Foggia, e ad Altamura, in provincia di Bari, hanno permesso a due giocatori di portare a casa un premio da 6 mila euro ciascuno. Festa, infine, anche nel Lazio; a Frosinone, infatti, un giocatore ha centrato un 6 Doppio Oro del valore di 20 mila euro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Luglio 2022, 12:00

