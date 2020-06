Vite da campioni, segreti e passioni dei più grandi atleti nel libro di Elisabetta Mazzeo

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Giugno 2020, 16:51

Storie di persone, prima ancora che di atleti, che si sono raccontate a cuore aperto e senza filtri. Storie di vittorie e di sconfitte, di cadute e dì risalite, storie che parlano dello sport come riscatto. Sono le storie di “Vite da campioni”, opera prima della giornalista Elisabetta Mazzeo, edita da Bertoni editore.Il libro raccoglie una selezione delle interviste più emozionanti realizzate per la trasmissione televisiva omonima, aggiornate e rivisitate per l’occasione.“Vite da campioni per me è stata una fantastica avventura e una lezione di vita" - racconta l’autrice, attuale vicedirettore di Retesole e già collaboratrice e inviata di Premium Sport. "Tutti gli atleti e i campioni che ho incontrato, mi hanno regalato qualcosa che ha lasciato in me il segno. E se è vero che le medaglie contano, e tanto - aggiunge Mazzeo -, io dico che non sono tutto. Dietro le vittorie sul campo, in pista, in pedana o in vasca, ci sono infatti vicende personali e umane che meritano di essere raccontate".Oltre all’ospite speciale, Luca Pancalli, nel libro si trovano i racconti di vita di Vincenzo Abbagnale, Emanuele Blandamura, Sara Cardin, Matteo Cavagnini, Cristina Chiuso, Laura Coccia, Oxana Corso, Diego Crescenzi, Fabrizio Donato, Rosalba Forciniti, Edwige Gwend, Daniele Masala, Carlo Molfetta, Maria Moroni, Paolo Pizzo, Giuliana Salce e Alessio Sarri. Ognuno con il proprio bagaglio di esperienze, di anni di gavetta, di sconfitte cocenti ed esaltanti successi. Ma anche e soprattutto con la propria valigia carica di emozioni, sentimenti, gioie e delusioni.“Vite da Campioni è un’opera da leggere tutta d’un fiato, una narrazione costruita sullo sport ma non solo" ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, mentre per il numero uno del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ha commentato: “Al suo debutto editoriale Elisabetta Mazzeo con grande sensibilità ha saputo mettere assieme storie che lasciano il segno, vere e proprie lezioni di vita“.Il libro, già disponibile nelle librerie e nei maggiori store on line, verrà presentato in diretta Facebook sulla pagina di Retesole Umbria il 3 giugno alle 19. Nell’occasione sono previsti gli interventi di alcuni dei campioni inseriti nel libro e delle massime cariche istituzionali sportive.