Tex compie 70 anni e va in mostra a Milano

Pistolero, nemico di ogni ingiustizia,Il debutto in edicola del primo albo a striscia, infatti, è datato 30 settembre 1948. Creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini, Tex Willer nasce come un esperimento senza grandi aspettative, ma presto diventa un fumetto cult. Di più, un'icona. È una delle serie più vendute in Italia e perfino uno dei più longevi fumetti della scena mondiale. Sotto i riflettori, il racconto della Frontiera americana e dunque per traslazione quello di ogni frontiera: la difesa della giustizia.Nelle strisce compaiono anche alcuni personaggi, da Geronimo al generale Custer, da Buffalo Bill a Calamity Jane, fino a Butch Cassidy e la banda Dalton. Il mito di Tex è cresciuto nel tempo. anche con albi speciali disegnati da grandi firme, come Paolo Eleutieri Serpieri. Non sono mancate incursioni in altri media. E neppure citazioni speciali, come un francobollo 3 milioni di pezzi - in occasione del centenario della nascita del fumetto nel 1996.Alte le quotazioni dei pezzi storici: per Tex Raccoltina, prima serie, occorrono 19mila euro. Il valore di un singolo albo (tra i primi) si aggira sui 4mila euro. A celebrare l'eroe ora è la mostra Tex. 70 anni di mito, curata da Gianni Bono, con la redazione di Sergio Bonelli Editore, ospitata dal 2 ottobre al 27 gennaio al Museo della Permanente di Milano. Esposti disegni, foto, materiali rari, pure inediti, installazioni. Più che una semplice esposizione, un monumento al personaggio e un'indagine sulle ragioni che hanno conquistato più generazioni, cambiando le abitudini di lettura degli italiani.