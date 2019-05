Francesco Montanari presenta "Tales of Lamu", i bambini del Kenya raccontati e fotografati in un libro.

Si chiama “Tales of Lamu” e più che un libro è una vera e propria storia fotografica. Che vuole raccontare ed emozionare attraverso protagonisti veri: i bambini del Kenya. L’opera di Alessandro Montanari e Valeria Palombo sarà presentata alle 18,30 di oggi ad Horti14, in via San Francesco di Sales a Trastavere. A raccontarcela la voce di Francesco Montanari, il Libanese di Romanzo Criminale. Ma la notizia più importante è che l’intero ricavato della vendita del libro sarà devoluto al progetto Tales of Lamu. Il cui obiettivo è quello di recuperare fondi per permettere a quanti più bambini di poter accedere al centro Anidan e contribuire alla spesa scolastica della scuola primaria e per le cure mediche. Una meta concreta visto che negli ultimi 3 anni, grazie a 5 mostre in giro per l’Italia, il progetto è riuscito a recuperare fondi per far entrare al centro 28 bambini tra i 3 e i 5 anni raccolti dalla strada e con storie atroci alle spalle. © RIPRODUZIONE RISERVATA