Sovranismo radici e progetto, "un’enciclopedia" per conoscere il fenomeno

“Sovranismo, radici e progetto” indaga sul nuovo fenomeno della politica non solo italiana, che nasce come risposta «a chi lo demonizza paragonandolo alla xenofobia» .



Un libro, anzi un’enciclopedia, come lo definisce il curatore Gianni Alemanno, che raccoglie gli scritti di 48 autori. Obiettivo è spiegare cosa sia il sovranismo. Tra gli autori spiccano i nomi di Pietrangelo Buttafuoco, Mario Landolfi, Alessandro Meluzzi e Roberto Menia. Martedì 3 Dicembre 2019, 11:27

