“Sisu”, tra boschi e bricolage la via finlandese della felicità

Per vivere meglio, non c’è solo l’”hygge”, il metodo danese che rende il suo popolo il più felice al mondo. A sostenerlo è Katja Pantzar, di Helsinki, che ha sconfitto la depressione grazie a uno stile di vita che ora racconta nel libro: “Sisu. La via finlandese al coraggio, al benessere e alla felicità” (Sonzogno). Suono dolce e nome intraducibile, la sisu promette di dire addio a stress e a paura, ritrovando stimoli e sorrisi. La sisu porta nei boschi e nel mondo creativo del bricolage.

Martedì 2 Ottobre 2018