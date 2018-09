Una vita per il calcio vissuta minuto per minuto, il racconto di Riccardo Cucchi

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un libro era d'obbligo dopo una lunghissima carriera di successo. Riccardo Cucchi, il radiocronista sportivo più popolare del terzo millennio, racconta il calcio di vertice che ha vissutto per trent'anni; dai mondiali di Germania del 2006, agli scudetti di Roma e Lazio nel 2000 e 2001, passando per la Champions dell'Inter 2010. In perenne equilibrio tra passione ed eleganza, Cucchi ha raccontato la piccola grande epica dell'istante. IndimenticabileRadiogol Trentacinque anni di calcio minuto per minuto.Il Saggiatore p272, euro 18