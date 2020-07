Mozart, Sandro Cappelletto racconta il genio bambino innamorato dell'Italia

Giovanissimo Mozart viaggiò per tre volte in Italia con il padre Leopold. Tre tour del bambino prodigio da Rovereto a Napoli, ogni sera un successo immenso e tre momenti di crescita artistica fondamentali, raccontati da Sandro Cappelletto, musicologo e scrittore.



Senza il viaggio in Italia, dove si confronta con la grande opera, di Mozart non se ne sarebbe più parlato. Cappelletto racconta sia il pesante rapporto con il padre, sia lo spirito libero e buffonesco che traspare nelle lettere alla famiglia.



Sandro Cappelletto, Mozart. Scene dai viaggi in Italia, Il Saggiatore, 189 p, 16 euro Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Luglio 2020, 10:43

