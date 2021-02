​Makkox da Gaeta alla matita: in marcia verso il fumetto

Marco Dambrosio, in marcia da Gaeta al fumetto. Il vignettista satirico, nome d'arte Makkox, si racconta in Nuove mappe del Paradiso in cui, con Nicola Mirenzi, ripercorre vita e carriera. Dall'infanzia a Gaeta, ai mille lavori, all'approdo alla matita e al lavoro per diversi siti, quotidiani e programmi tv, come Gazebo e Propaganda Live. Il fumetto è arrivato tardi, a 42 anni, e Makkox è oggi uno degli artisti più apprezzati. Il tutto condito da gustosi aneddoti: da Giuliano Ferrara a Matteo Salvini a Beppe Grillo. Prefazione di Giuseppe Pippo Civati. (E.Chi.)

Makkox, Nuove mappe del Paradiso, People, 240 p, 19,50 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 11:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA