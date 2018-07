Martedì 10 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora una volta uno contro l’altro, in un libro di quasi 800 pagine che sembra l’ultimo atto, quello definitivo, per spiegare l’infinita rivalità tra, i due più forti calciatori al mondo nel Terzo Millennio. In questa doppia storia il giornalista spagnolo racconta i due campioni, dai primi passi da baby calciatori a oggi. Balague non svela chi è più forte, ma li mette uno di fronte all’altro, con trionfi e i loro mille gol. Chi è il più forte? Decidono i lettori. (M.Lob.)Guillem Balague, Messi Ronaldo, Piemme, p. 792, euro 20