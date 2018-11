Le assaggiatrici, la storia della cavia di Hitler e la seduzione del Male secondo Rosella Postorino

Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cosa saresti disposto a fare per sopravvivere? È la domanda che si è postanel romanzo Le assaggiatrici, vincitore del Premio Campiello e ancora saldamente nella top ten dei libri.Narra di Rosa, scelta come cavia con altre ragazze per assaggiare i pasti di Hitler e controllare che non ci sia veleno. A ogni boccone rischia la vita, eppure è una privilegiata. Postorino fa emergere la contraddizione tra desiderio di vita (e di amore) e senso di colpa per la collusione col Male.Rossella Postorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 285 p, 17 euro