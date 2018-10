Martedì 23 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Millsborough è una città industriale britannica, grigia, senza futuro. Ma con un passato mistico fatto di leggende come quella di san Aldice e di nobili di buon cuore. Qui nasce Anthony, povero dal destino radioso. Studia e diventa un ricco uomo d'affare in grado di rimodellare per sempre la città. Per la prima volta tradotto in italiano il romanzo inedito dello scrittore, giornalista e umorista britannico (1859-1927) basato su un grande personaggio, semplice e complesso allo stesso tempo.