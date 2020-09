I campioni che escono dallo sport per entrare nel mito: ecco il libro che li racconta

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Settembre 2020, 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Storie di persone, prima ancora che di atleti, che si sono raccontate a cuore aperto e senza filtri. Storie di vittorie e di sconfitte, di cadute e dì risalite, storie che parlano dello sport come riscatto. Sono le storie contenute in “Vite da campioni”, opera che segna il debutto da scrittrice della giornalista Elisabetta Mazzeo, edita da Bertoni Editore, presentata nel salone d'onori del Coni, alla presenza del presidente Giovanni Malagò."Sono felice e orgogliosa di aver portato il mio libro "Vite da Campioni" nella Casa dello Sport" - dice la Mazzeo, ex inviata di Mediaset, che aggiunge - abbiamo celebrato insieme a molti atleti plurimedagliati non tanto le vittorie, quanto le loro storie private, i loro racconti di vita, il riscatto e la determinazione che contraddistinguono i loro percorsi. Oggi, insomma - conclude la Mazzeo - al Coni c'è stata una festa più che una presentazione di un libro, e io mi sento molto fortunata di aver potuto intervistare negli anni tali e tanti campioni, ognuno dei quali mi ha insegnato qualcosa". Il libro, già disponibile nelle librerie, raccoglie una selezione delle interviste più emozionanti realizzate per la trasmissione televisiva omonima, in onda su Retesole, aggiornate e rivisitate. Tanti i volti noti presenti alla presentazione del volume, fra i quali il numero uno del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, la giornalista Mediaset Francesca Benvenuti e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il quale, fra l'altro, dopo i complimenti all'autrice, si è soffermato sulla stretta attualità, commentando: "Un incontro a breve con Spadafora? Abbiamo mandato una lettera al ministro, speriamo presto di incontrarci per trovare una sintesi, una soluzione per il bene di tutto lo sport italiano". Parole importanti queste che seguono a stretto giro il consiglio nazionale del Coni che ha approvato a larghissima maggioranza un documento di critica e opposizione al testo unico di riforma del sistema sportivo.