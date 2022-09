Giovanni Di Marco, l'infanzia negata di Tonino tra abusi e sapore del dolore

di Totò Rizzo

La notizia dell’attentato a Giovanni Paolo II interrompe i funerali della mamma di Tonino, 7 anni, e infrange la sacralità per lui irreale di quel momento. A sera annegherà quel dolore in una odiata minestra di ceci. Da quel giorno vanno in pezzi sogni e finanche l’innocenza di Tonino, abusato da un prete pedofilo. Romanzo d’esordio di Giovanni Di Marco, giornalista sportivo di Sky, che racconta un’infanzia negata in una Sicilia di provincia con un andamento cinematografico e accento sul profilo psicologico di protagonista e comprimari.

Giovanni Di Marco, L’avversione di tonino per i ceci e i polacchi, Baldini+Castoldi, 423 p, 20 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 08:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA