Gioco come sono, l'autobiografia di Luigi Datome da Olbia al tetto d'Europa

Da una piccola palestra di Olbia al tetto d’Europa, passando per l’esperienza in Nba: Gigi Datome, capitano della nazionale italiana di basket, ne ha fatta di strada.



Ma dietro il colosso barbuto c’è ancora quel ragazzino introverso che sognava di diventare un professionista. In “Gioco come sono”, scritto con l’amico Francesco Carotti (direttore operativo Virtus Roma), Datome si racconta attraverso dieci oggetti significativi della propria vita. Prefazione di Zeljko Obradovic, coach di Datome al Fenerbahçe.



Luigi Datome, Gioco come sono, Rizzoli, 260 p, 17 euro Martedì 16 Luglio 2019, 10:21

